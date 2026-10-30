A Conmebol oficializou o horário da final da Copa Sul-Americana de 2026 entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. A partida decisiva pelo título continental será realizada no dia 21 de novembro, às 20h (de Brasília) — 18h no horário local —, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade de Barranquilla, na Colômbia.

A agendamento do confronto para a faixa noturna atende a uma adaptação ao clima da sede, buscando amenizar o calor característico da cidade litorânea colombiana. Em edições anteriores da competição, as finais em jogo único vinham sendo programadas para o fim da tarde, por volta das 17h (de Brasília).

Junto ao anúncio do horário, a entidade abriu a venda de ingressos para o público geral por meio de sua plataforma oficial. Os bilhetes para a Categoria 1 custam US$ 250 (cerca de R$ 1.337 na cotação atual), enquanto os da Categoria 2 saem por US$ 180 (aproximadamente R$ 963).

As entradas destinadas à Categoria 3, setor exclusivo voltado às torcidas dos dois clubes finalistas, custam US$ 90 (R$ 481). A Conmebol informou que divulgará nos próximos dias as datas e o cronograma específico para a comercialização de carga exclusiva destinada às torcidas do Atlético-MG e do Boca Juniors.