A eliminação do Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana confirmou que o torneio completará, em 2026, o seu quinto ano consecutivo sem uma final disputada exclusivamente por equipes brasileiras.

Derrotado por 3 a 1 pelo Boca Juniors na noite da última terça-feira, 20, no Maracanã, o clube carioca viu a equipe argentina carimbar o passaporte para a decisão e encerrar qualquer possibilidade de uma decisão caseira no torneio continental.

A última vez em que dois clubes do Brasil se enfrentaram pela posse do troféu ocorreu na edição de 2021, quando o Athletico Paranaense superou o Red Bull Bragantino por 1 a 0 em partida única realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu.

De lá para cá, o futebol brasileiro seguiu chegando com frequência à decisão, mas acumulou tropeços diante de rivais sul-americanos: o São Paulo foi superado pelo Independiente del Valle em 2022, o Fortaleza caiu nos pênaltis para a LDU em 2023, o Cruzeiro perdeu para o Racing em 2024 e o Atlético Mineiro ficou com o vice diante do Lanús, também nas penalidades, na temporada de 2025.

Garantido na final, o Boca Juniors aguarda a definição do seu adversário, que sairá do confronto entre Atlético Mineiroe Montevideo City Torque. As duas equipes entram em campo na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio Centenário, no Uruguai, para o jogo de volta do mata-mata.

O Galo ostenta uma vantagem confortável para confirmar a classificação. Após construir o placar de 3 a 0 na partida de ida, disputada na Arena MRV, o time mineiro pode perder por até dois gols de diferença para avançar à decisão.

Caso confirme a vaga, o Atlético Mineiro manterá a escrita de colocar ao menos um representante brasileiro no jogo decisivo pela quinta edição seguida, com a missão de quebrar o jejum do país na competição.