O presidente do Vasco, Pedrinho, foi internado nesta terça-feira, 20, após ser diagnosticado com um quadro de celulite facial — uma infecção bacteriana na pele.

Em razão da internação e dos cuidados médicos necessários, o dirigente não estará presente no Maracanã para acompanhar o confronto diante do Boca Juniors, válido pela decisiva partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Apesar da necessidade de repouso e tratamento hospitalar, o estado de saúde do mandatário vascaíno é considerado estável. A ausência do presidente ocorre em uma noite crucial para a instituição, que entra em campo buscando garantir uma vaga na grande final do torneio continental diante de sua torcida.

A confirmação da partida no Maracanã veio após a resolução de disputas jurídicas nos tribunais, com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) garantindo a manutenção do estádio como palco do duelo decisivo.

Do lado da equipe argentina, o Boca Juniors chegou ao Rio de Janeiro atento à situação clínica do meio-campista Leandro Paredes, em um confronto totalmente aberto valendo o passaporte para a decisão da competição.