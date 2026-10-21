Uma noite que começou com festa e mosaico no Maracanã terminou em frustração para os mais de 66 mil torcedores presentes. Nesta terça-feira, 20, o Vasco foi derrotado por 3 a 1 pelo Boca Juniors e acabou eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana. Apesar de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, a equipe carioca pagou caro por falhas defensivas e viu a vaga escapar nos minutos finais, quando o goleiro Léo Jardim falhou em chute de Leandro Paredes.

Erros custam caro no primeiro tempo

A vantagem cruzmaltina no placar agregado ruiu logo aos 4 minutos de bola rolando. Após cobrança de escanteio da esquerda, Lautaro Di Lollo ganhou da marcação no alto e testou para o fundo da rede, abrindo o placar para os argentinos. O gol cedo obrigou o Vasco a sair para o jogo, mas a equipe esbarrava no nervosismo e em erros de execução, especialmente com Adson no setor ofensivo.

A situação se agravou aos 34 minutos devido a uma falha na saída de bola. Sosa errou, Sebastián Villa aproveitou o presente e lançou de primeira para Miguel Merentiel. O atacante invadiu a área e tocou na saída de Léo Jardim, ampliando para 2 a 0 e deixando o Maracanã sob o som exclusivo da torcida visitante até o intervalo.

Reação e o balde de água fria

Na volta para a segunda etapa, o Boca Juniors recuou suas linhas, mantendo seus jogadores atrás da linha da bola. A insistência vascaína deu resultado aos 66 minutos, com participação direta de quem veio do banco. Após ótimo bote de Robert Renan, Cuiabano cruzou da esquerda e Jose Luis Rodriguez, o Puma, pegou de primeira no canto direito para diminuir. O gol empatava o agregado em 2 a 2, resultado que levava a decisão para os pênaltis.

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No entanto, a esperança durou até os 88 minutos. Leandro Paredes, que havia entrado no segundo tempo, recebeu com liberdade pelo meio e soltou uma bomba com efeito. Léo Jardim aceitou, decretando o 3 a 1. O lance gerou vaias da torcida a cada toque na bola do goleiro vascaíno nos acréscimos.

Os números refletem a ineficiência mandante: o Vasco teve 59% de posse de bola e finalizou 11 vezes, contra sete do Boca. Porém, os argentinos foram letais, marcando três gols em suas três finalizações no alvo, enquanto Léo Jardim terminou a partida sem registrar nenhuma defesa. Eliminado, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro Série A, onde enfrenta o Corinthians no próximo sábado, 24.