O Boca Juniors corre contra o tempo para contar com um reforço de peso na partida que definirá o seu futuro na Copa Sul-Americana.

A comissão técnica do clube argentino montou um planejamento especial de recuperação focado no meio-campista Leandro Paredes, visando o confronto decisivo contra o Vasco, marcado para a próxima terça-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A presença do campeão mundial com a seleção argentina tornou-se a grande aposta do técnico Rodolfo Arruabarrena, especialmente após o desempenho insatisfatório da equipe no primeiro jogo. Com o cenário construído na partida de ida, o Cruzmaltino tem o regulamento a seu favor e jogará por um simples empate no Rio de Janeiro para carimbar sua vaga na grande final do torneio continental.

A situação física de Paredes sofreu uma reviravolta animadora nos últimos dias. O jogador sofreu uma contusão muscular de grau dois na parte posterior da coxa direita no dia 9 de outubro, durante o duelo contra o Instituto, válido pelo Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Na ocasião, o volante permaneceu apenas 17 minutos em campo antes de pedir substituição.

Inicialmente, o diagnóstico do departamento médico do Boca Juniors descartava completamente a participação do atleta nos dois confrontos da semifinal, estabelecendo o retorno aos gramados apenas para o clássico contra o River Plate, agendado para o dia 1º de novembro.

Contudo, a rápida evolução clínica do atleta surpreendeu os médicos do clube. Paredes já iniciou os trabalhos físicos com bola no gramado nesta semana, intensificando a transição e reacendendo o otimismo interno de que terá plenas condições de reforçar a equipe portenha na tentativa de buscar a classificação fora de casa.