O diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, manifestou descontentamento com a decisão judicial que concedeu ao Vasco o direito de mandar seu confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Qual foi a declaração de José Boto sobre o Maracanã?

A manifestação do dirigente ocorreu durante a chegada da delegação rubro-negra a Buenos Aires, na Argentina, onde a equipe atua diante do Estudiantes pela Copa Libertadores. Ao ser questionado a respeito do impacto da sequência de jogos no estádio, Boto abordou os custos de manutenção e o desgaste estrutural.

“Essa questão do Vasco, isso eu deixo para as pessoas da diretoria, com o presidente. É óbvio que preocupa o gramado e preocupa também um pouco preparar uma casa, pagar pela casa e ir outra pessoa usar a casa para fazer uma festa”, afirmou Boto em Buenos Aires.

Como está a disputa jurídica pela gestão do estádio?

A liberação do palco esportivo foi concedida após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acatar um pedido formulado pelo clube cruz-maltino. A determinação judicial contrariou a postura do consórcio formado por Flamengo e Fluminense, dupla responsável pela administração do complexo.

Em resposta à medida liminar, a gestão do consórcio acionou instâncias superiores na tentativa de reverter a decisão. Os administradores argumentam que a sobrecarga no calendário compromete o padrão do campo nas etapas decisivas das competições da temporada.