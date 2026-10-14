O volante e capitão do Vasco, Thiago Mendes, tornou-se alvo de ofensas racistas em suas redes sociais nesta quarta-feira, 14. As manifestações ocorreram depois que o atleta compartilhou em seu perfil uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparecia rasgando o escudo do Boca Juniors, após a vitória vascaína por 1 a 0 pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Como surgiu a publicação e o pedido de retratação

A montagem havia sido postada inicialmente por um torcedor que marcou o jogador. O capitão da equipe repostou o conteúdo durante a madrugada, mas removeu o material após a repercussão negativa entre torcedores argentinos e a imprensa do país vizinho. Logo após apagar a postagem, o meio-campista publicou um comunicado formal de retratação em seus canais oficiais.

“Quero esclarecer sobre um repost que fiz na madrugada e que já foi apagado. Na emoção e na adrenalina do jogo, acabei repostando várias publicações de pessoas que me marcam, como sempre faço, e não me atentei aos detalhes de uma das imagens”, escreveu o atleta, acrescentando que o respeito deve prevalecer sobre qualquer resultado esportivo.

Mesmo após a remoção da imagem e o esclarecimento apresentado pelo atleta, o perfil de Thiago Mendes passou a receber diversas mensagens ofensivas. Usuários deixaram comentários criminosos e emojis de macaco e banana tanto na área de respostas quanto em publicações que celebravam o resultado positivo do time carioca.