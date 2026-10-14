O Vasco venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite da última terça-feira, 13, em La Bombonera, na Argentina, e abriu vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzmaltino segurou o resultado fora de casa.

A partida também foi especial para o zagueiro Gabriel Pereira. Recém-chegado ao clube, o defensor fez sua estreia justamente em um dos confrontos mais importantes da temporada. Após o triunfo, ele destacou o trabalho realizado nos treinamentos para estar à disposição da equipe e a importância de ajudar o Vasco a conquistar o resultado.

“Tenho trabalhado bastante no dia a dia para que eu pudesse estar o mais rápido possível no campo. Acredito que hoje foi uma oportunidade boa para mim, pude abraçar ela. Acho que a pressão em si não contou muito. Acredito que o mais importante ali era poder ajudar a equipe a continuar com a baliza zero, poder ganhar o jogo como a gente vinha ganhando, e acredito que isso foi muito importante. Conseguimos sair daqui com a vitória e agora vamos jogar em casa.”

Gabriel Pereira chegou recentemente ao Vasco após uma trajetória no futebol europeu. O zagueiro atuou pelo Vilafranquense e pelo Gil Vicente, de Portugal, além do Copenhagen, da Dinamarca, clube pelo qual chegou a disputar a Liga dos Campeões.

Com a vitória na Argentina, o Vasco chega ao jogo de volta em vantagem e poderá garantir a classificação para a final com um empate diante de sua torcida, no Maracanã. Após a partida, o defensor também fez questão de agradecer aos vascaínos que acompanharam a equipe em La Bombonera e ressaltou a influência do apoio durante o confronto.

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“Agradecer bastante aos vascaínos que vieram em grande número. Foram muito importantes. Mesmo com um a menos, a torcida esteve com a gente no campo e isso iguala um pouco o jogo. Agradecer bastante pelo apoio que deram desde a chegada aqui quanto no jogo hoje.”

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça, 20, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Cruzmaltino busca confirmar a vantagem diante de sua torcida para avançar à decisão da competição continental.