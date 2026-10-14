O Vasco deu um passo importante rumo à final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, 13, a equipe carioca foi a Buenos Aires e venceu o Boca Juniors por 1 a 0, em plena Bombonera, no jogo de ida das semifinais.

Com um gol de Adson no primeiro tempo e muita resistência na etapa final após a expulsão de Andrés Gómez, o time comandado por Pedro Emanuel garantiu a vantagem para o confronto de volta.

Controle carioca e gol de Adson

Diferente do que o cenário na Argentina poderia sugerir, o Vasco conseguiu controlar as ações na primeira etapa e não passou por grandes apuros defensivos. A equipe brasileira trocava passes e encontrava espaços diante de um adversário que tinha dificuldades na criação.

Aos 25 minutos, a superioridade se transformou em bola na rede: Cuiabano ganhou na garra pela linha de fundo e tocou para trás; Andrés Gómez cruzou na medida e Adson cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Montero para abrir o placar. O Boca Juniors tentou responder com cruzamentos na área, mas a defesa vascaína manteve o 1 a 0 até o intervalo.

Expulsão, traves e resistência heroica

O panorama mudou drasticamente no segundo tempo. O Boca Juniors adiantou as linhas e passou a pressionar a saída de bola vascaína. Aos 11 minutos, os donos da casa assustaram quando um cruzamento desviado enganou Léo Jardim e bateu na trave.

A situação do Vasco se complicou de vez aos 19 minutos: Andrés Gómez cometeu falta, recebeu o cartão amarelo, reclamou tocando no árbitro Piero Maza e acabou punido com o vermelho direto. Com um a menos, o técnico Pedro Emanuel precisou fechar o time com substituições.

O Boca se lançou ao ataque e carimbou o travessão aos 26 minutos com um forte chute de Ascacibar. Apesar de terminar o jogo com 15 finalizações contra 9 do Vasco e 55% de posse de bola, o time argentino esbarrou na própria limitação e na retranca brasileira, exigindo apenas uma defesa de Léo Jardim em toda a partida.

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Cenário do confronto e próximos passos

Com o triunfo fora de casa, o Vasco leva a vantagem de 1 gol para o jogo de volta. O reencontro que definirá a vaga na grande final está marcado para a próxima quarta-feira, 21.

Antes da decisão pela Sul-Americana, o Cruzmaltino volta a campo no sábado, 17, para enfrentar o São Paulo, pelo Brasileiro Série A. Já o Boca Juniors concentra todas as suas forças para a partida de volta no Brasil.