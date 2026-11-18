O Vasco ganhou concorrência na tentativa de contratar em definitivo o lateral-esquerdo Cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest e atua por empréstimo no clube carioca até o encerramento da temporada. Segundo o Lance, a equipe do futebol italiano, que não teve o nome revelado, sinalizou estar disposta a pagar a multa rescisória do contrato do jogador.

Detalhes da negociação e investida italiana

A opção de compra estabelecida no contrato é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões). Integrantes do setor de scout do clube europeu programaram presença no estádio para observar Cuiabano em campo no duelo contra o Internacional.

A diretoria vascaína tentou inicialmente reduzir as cifras com uma oferta de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43,4 milhões), além de bonificações atreladas a metas. A proposta acabou recusada pelo clube inglês, embora as conversas continuem abertas caso gatilhos contratuais compensem a diferença em relação ao valor estipulado.

Desejo do atleta e plano para a seleção

Clubes da Inglaterra também consultaram a diretoria do Nottingham Forest sobre uma eventual cessão temporária, sem envolver proposta de aquisição imediata. O interesse de compra mais agressivo até o momento permanece com a agremiação italiana.

A vontade do lateral desponta como o principal trunfo da diretoria vascaína. Adaptado ao ambiente do clube e ao futebol nacional, Cuiabano enxerga a sequência como titular na equipe carioca como o caminho mais direto para conquistar espaço e chances de convocação na seleção brasileira.