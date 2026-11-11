O Vasco da Gama intensificou as negociações para contratar o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, destaque do Goiás na temporada. Após ter uma primeira oferta na casa de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões) considerada baixa pela cúpula esmeraldina, o clube carioca enviou o diretor de futebol Admar Lopes a Goiânia para conduzir as tratativas presencialmente. A diretoria goiana agora aguarda uma proposta oficial de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões) para avaliar o desfecho do negócio nos próximos dias.

Negociação presencial e valores na mesa

As conversas entre as duas diretorias ganharam força nos últimos dias com a presença de Admar Lopes na capital goiana. Pessoas ligadas ao clube e ao estafe do jogador confirmaram que a investida inicial do Vasco abriu o diálogo, mas o Goiás entende que o potencial de revenda e o protagonismo do atleta exigem uma cifra superior. A expectativa nos bastidores é que o novo patamar financeiro exigido pelos goianos destrave a transferência.

Destaque na Série B e presença na Seleção Sub-20

Revelado pelo Verdão, Lucas Rodrigues vive grande fase em 2026: foi peça-chave na conquista do Campeonato Goiano — encerrando um jejum de sete anos do clube — e firmou-se como titular absoluto na Série B, onde soma seis gols marcados. O desempenho rendeu convocações frequentes para a Seleção Brasileira Sub-20, sendo titular em quatro dos últimos cinco compromissos da equipe, com direito a gol em amistoso contra a Dinamarca no fim de setembro.

Enquanto o futuro é discutido fora das quatro linhas, o Goiás concentra atenções na última rodada da Série B. Sétimo colocado com 58 pontos, o time precisa vencer o Sport e torcer por um tropeço do CRB diante do Ceará para conquistar o acesso à Série A. O Verdão, porém, não contará com Lucas Rodrigues na decisão, já que o volante está concentrado com a Seleção Sub-20 em Belém para os amistosos contra o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro, no Mangueirão — última etapa de preparação antes do Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027.