O Vasco iniciou as negociações para assegurar a permanência definitiva de dois titulares de sua defesa: o zagueiro Robert Renan e o lateral esquerdo Cuiabano. Segundo o Lance!, a diretoria cruz-maltina quer a dupla, mas enfrenta exigências financeiras e contratuais distintas.

No caso de Robert Renan, a diretoria vascaína já comunicou formalmente ao Zenit, da Rússia, o desejo de exercer a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo. O acordo estabelece o pagamento de 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Aos 23 anos, o zagueiro consolidou-se como titular absoluto da equipe carioca durante o ano de 2026, com 54 partidas disputadas, dois gols e entrando no radar da seleção brasileira.

A tratativa por Cuiabano envolve maior prudência financeira. O valor fixado para a opção de compra pelo Nottingham Forest é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões), montante considerado fora da realidade imediata do clube. A diretoria carioca tentou abrir conversas oferecendo 7 milhões de euros além de variáveis. A proposta foi considerada baixa pelos ingleses.

Além do custo financeiro, o aspecto médico pesa na decisão. Apesar de ter contribuído com um gol e seis assistências em 36 confrontos, o lateral sofreu três lesões musculares em 2026 e perdeu 12 jogos na temporada.