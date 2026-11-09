O atacante Talles Magno foi decisivo na última rodada da temporada 2026 da Major League Soccer (MLS). No último domingo, 8, o brasileiro marcou nos minutos finais e garantiu a vitória do New York City por 1 a 0 sobre o DC United, pela 34ª rodada da competição.

Ex-jogador de Vasco e Corinthians, Talles comemorou o gol e destacou a importância de encerrar a temporada com um resultado positivo diante da torcida. “Me sinto feliz em encerrar a temporada marcando esse gol e dando uma bonita vitória para os nossos torcedores na última rodada da competição. Eu me sinto bem, em ótima forma física e pronto para contribuir. Tenho certeza que o clube vai voltar mais forte a partir do ano que vem, com muito trabalho e dedicação nesse período sem jogos”.

A partida marcou o encerramento da quinta temporada do brasileiro pelo New York City. Em 2026, Talles Magno disputou 26 jogos, marcou seis gols e distribuiu duas assistências. O ano também teve um marco individual para o atacante, que alcançou a marca de 100 partidas disputadas na MLS.