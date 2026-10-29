O atacante Riquelme Fillipi definiu o placar no confronto entre Inter Miami, time de Messi, e Cincinnati pela temporada regular da Major League Soccer (MLS). O jovem de 20 anos saiu do banco na reta final da partida e minutos do segundo tempo e marcou aos 44 minutos para garantir o empate por 2 a 2.

Revelado pelas divisões de base do Palmeiras, Riquelme marcou pela primeira vez como profissional. O atacante foi negociado pelo alviverde com o Inter Miami em setembro deste ano. O clube paulista vendeu a joia da Academia de Futebol por US$ 6 milhões, em torno de R$ 30 milhões.

Neste ano, atuou em nove jogos com Abel Ferreira, sem marcar gols ou assistências.

Como se desenrolou o confronto em campo

O duelo apresentou alternância no placar durante a etapa final. O centroavante uruguaio Luis Suárez abriu o marcador para os mandantes aos 16 minutos do segundo tempo. O FC Cincinnati reagiu rapidamente e conseguiu a virada no confronto com gols de Kenji Mboma Dem, aos 35 minutos, e Samuel Gidi, aos 41 minutos.

Primeiro gol do atacante nos Estados Unidos

Com a equipe em desvantagem no placar, Riquelme Fillipi recebeu assistência de Rodrigo De Paul na entrada da área. O atacante finalizou colocado com a perna direita e anotou seu primeiro tento com a camisa do clube norte-americano.

Com o empate conquistado em casa, o time da Flórida alcançou a marca de 56 pontos na tabela de classificação da Conferência Leste do torneio.