A cerimônia da Bola de Ouro 2026, organizada pela revista France Football, reúne os atletas mais determinantes da época 2025/26. Além do rendimento pelas respectivas equipes ao longo de toda a temporada, as atuações na Copa do Mundo de 2026 representam fator decisivo na avaliação do júri internacional.
Perfil e números dos concorrentes
Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
Pelo time alemão, o centroavante disputou 51 jogos, marcou 61 gols e deu sete assistências, somando 68 participações diretas. Conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha, a Supercopa da Alemanha e a Chuteira de Ouro europeia com 36 gols na liga. Na Copa do Mundo de 2026, fez seis gols e deu uma assistência em sete partidas pela Inglaterra, que terminou em terceiro lugar.
Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)
O camisa 10 anotou 32 gols e distribuiu 24 assistências em 35 jogos pelo Inter Miami, acumulando 56 participações diretas. Na Copa do Mundo de 2026, foi o líder ofensivo da seleção argentina, com oito gols e quatro assistências em oito partidas.
Michael Olise (Bayern Munique e França)
O atacante somou 22 gols e 26 assistências em 52 partidas pelo Bayern de Munique, alcançando 48 participações diretas e faturando a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa nacional. Na seleção francesa, destacou-se na Copa de 2026 como o principal garçom da equipe, com sete assistências em oito confrontos.
Kylian Mbappé (Real Madrid e França)
O atacante fechou a temporada pelo Real Madrid com 42 gols e seis assistências em 44 jogos, somando 48 participações diretas. Na Copa do Mundo de 2026, foi o artilheiro isolado e faturou a Chuteira de Ouro da competição com dez gols e quatro assistências em oito jogos pela França.
Erling Haaland (Manchester City e Noruega)
O goleador norueguês registrou 38 gols e nove assistências em 52 partidas pelo Manchester City, com 47 participações diretas, conquistando a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Pela Noruega na Copa, manteve média superior a um gol por jogo, balançando as redes sete vezes em cinco jogos.
Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)
O atacante espanhol encerrou o ano com 24 gols e 17 assistências em 45 jogos pelo Barcelona, somando 41 participações diretas e faturando o título do Campeonato Espanhol. Pela Espanha, foi campeão da Copa do Mundo de 2026, atuando em oito partidas com um gol marcado.
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain e França)
Pelo PSG, o ponta participou diretamente de 31 gols (20 gols e 11 assistências) em 40 jogos, conquistando o Campeonato Francês e a Champions League. Na Copa do Mundo de 2026 pela França, atuou em oito partidas, fez seis gols e contribuiu com duas assistências.
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain e Geórgia)
Peça-chave na dobradinha do PSG com os títulos da Ligue 1 e da Champions League, o atacante marcou 19 gols e distribuiu dez assistências em 48 partidas, somando 29 participações diretas. O jogador não esteve na Copa de 2026 porque a Geórgia não se classificou.
Data e local da cerimônia
O vencedor da Bola de Ouro 2026 será anunciado nesta segunda-feira, 26 de outubro. O evento acontece no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra, a partir das 16h (de Brasília).