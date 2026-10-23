O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, de 40 anos, foi hospitalizado nesta sexta-feira, dia 23, após desmaiar durante as atividades no centro de treinamento da da equipe.

Como ocorreu o atendimento de emergência?

Equipes de resgate médico e um helicóptero de emergência foram acionados para prestar os primeiros socorros nas instalações esportivas da equipe bávara. Logo após as avaliações preliminares no local, o comandante belga foi transportado diretamente a uma unidade médica de Munique para a realização de exames complementares.

As informações foram divulgadas inicialmente pelos jornal alemão Bild.

Qual é o estado de saúde do treinador belga?

Kompany apresenta quadro de saúde estável. O mal-estar acontece dias depois de o profissional ser diagnosticado com uma infecção viral, quadro clínico que já havia gerado limitações físicas pontuais em jogos recentes válidos pela Bundesliga e pela Liga dos Campeões.

Como o clube alemão acompanha a situação?

Até a publicação desta reportagem, a diretoria bávara ainda não divulgou nota médica com o diagnóstico completo ou estimativa oficial de liberação hospitalar. As atividades da equipe principal seguem sob a coordenação provisória dos profissionais da comissão técnica até novas orientações do departamento de saúde.