O técnico Vincent Kompany retornou ao centro de treinamento do Bayern de Munique nesta terça-feira, 10. A reapresentação ocorre cerca de duas semanas após o treinador belga desmaiar decorrente de um quadro infeccioso ao término de uma atividade da equipe. A informação é do jornal alemão tz.

Como foi a recuperação de Vincent Kompany?

O comandante precisou ser hospitalizado após apresentar sintomas clínicos que evoluíram para o diagnóstico de meningite. Durante o período de repouso e cuidados médicos obrigatórios, a condução das sessões de treino e o comando interino do elenco profissional ficaram sob responsabilidade do auxiliar Aaron Danks.

Conforme informações divulgadas pela apuração, Kompany retomou a rotina com tarefas internas de escritório. Em sua volta ao centro de treinamento, o treinador conversou com seu assistente, Floribert Ngalula, e com o diretor esportivo Christoph Freund. O belga também acompanhou parte dos trabalhos de Luis Díaz e Jamal Musiala, que estão lesionados.

Quando o treinador volta à beira do gramado?

A previsão da comissão técnica e da imprensa local é que Kompany reassuma a função oficial no banco de reservas após o encerramento da data Fifa. O próximo compromisso do time bávaro está marcado para o dia 20 de novembro, quando enfrenta o Colônia pela Bundesliga.