O Bayern de Munique foi à Espanha nesta terça-feira e derrotou o Atl. de Madrid por 2 a 0, no estádio Riyadh Air Metropolitano, em partida válida pela quarta rodada da UEFA Champions League. Após um primeiro tempo sem gols, a equipe alemã capitalizou uma falha defensiva dos donos da casa para abrir o placar com Lennart Karl e selou a vitória com Konrad Laimer, garantindo mais três pontos na fase de pontos corridos do torneio continental.

Equilíbrio e chances desperdiçadas

A etapa inicial foi marcada por um duelo tático em que o Bayern de Munique controlou a maior parte das ações, terminando o jogo com 59% de posse de bola contra 41% do Atl. de Madrid. Apesar do domínio territorial visitante, os espanhóis assustaram aos 16 minutos, quando Pablo Barrios finalizou forte com desvio, mandando por cima da meta defendida por Neuer. A resposta bávara veio com Laimer e Kane, que tiveram oportunidades dentro da área, mas finalizaram para fora, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Falha defensiva e eficiência alemã

O panorama mudou logo aos nove minutos do segundo tempo. Le Normand e Hancko se enrolaram na marca do pênalti, permitindo que Lennart Karl roubasse a bola e chutasse na saída de Oblak para inaugurar o marcador. O gol desestabilizou o Atl. de Madrid, e o Bayern passou a pressionar com mais contundência. Aos 28 minutos, Upamecano arriscou da intermediária e acertou o travessão.

A superioridade se converteu no segundo gol no minuto seguinte. Harry Kane deu um belo passe na direita dentro da área para Konrad Laimer, que carregou sozinho e mandou uma bomba para o fundo das redes. Os visitantes ainda tiveram um gol anulado aos 35 minutos, após o árbitro marcar falta sobre o goleiro Oblak em lance de escanteio, decisão confirmada pelo VAR. O goleiro esloveno terminou a partida com três defesas, enquanto Neuer, do outro lado, viu seu time ser menos atacado e foi exigido em duas oportunidades.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Bayern de Munique, que era o 15º colocado, chega a oito pontos em quatro jogos, mantendo sua invencibilidade na competição (contando este jogo, são duas vitórias e dois empates). Já o Atl. de Madrid, que iniciou a rodada na 17ª posição, permanece com quatro pontos e amarga sua segunda derrota no torneio (uma vitória, um empate e duas derrotas).

As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. O Bayern de Munique joga no sábado, 07/11, contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão. O Atl. de Madrid entra em campo no domingo, 08/11, para enfrentar o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.