O Atlético de Madrid confirmou o favoritismo e venceu o Levante por 2 a 0 na manhã deste sábado, 31, no estádio Ciutat de Valencia, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe de Madri chegam à quinta vitória consecutiva na competição e se mantêm firmes na primeira colocação da tabela, enquanto os donos da casa seguem na parte inferior da classificação.

O time comandado por Diego Simeone torce para um tropeço do Barcelona, que também joga neste sábado, às 17h (horário de Brasília), contra o Alavés, no Camo Nou. O Atleti tem 28 pontos, um a mais que o Barça. O Real Madrid está na terceira colocação com 24 pontos e enfrenta o Racing Santander, fora de casa, neste domingo, 1º.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid será pela Champions League, na terça-feira, 3, contra o Bayern de Munique. O Levante volta a campo no domingo, 8, para enfrentar o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol.

Eficiência do Atlético e gol anulado

A partida começou com o Atl. de Madrid buscando impor seu ritmo, refletido nos 54% de posse de bola ao longo do jogo. Logo aos 16 minutos, a equipe visitante chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. Pouco depois, aos 18 minutos, Luís Manuel Ferreira de Castro recebeu o único cartão amarelo do confronto para o lado do Levante. A insistência do líder do campeonato deu resultado aos 36 minutos, quando Alejandro Grimaldo marcou o primeiro gol do jogo, levando a vantagem para o intervalo.

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Levante tenta, mas o Atleti amplia

No segundo tempo, o Levante buscou a reação e terminou a partida com um volume ofensivo considerável, somando 20 finalizações totais contra 11 do adversário. No entanto, a equipe mandante esbarrou na eficiência rival, exigindo quatro defesas do goleiro Oblak. Mais letal em suas investidas, o Atl. de Madrid ampliou o placar aos 62 minutos. Giuliano Simeone Baldini balançou as redes após receber assistência de Alejandro Baena Rodríguez, definindo o marcador em 2 a 0.