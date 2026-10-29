Enquanto o Halloween associa os morcegos a histórias de mistério, em Valência, na Espanha, o animal tem outro significado. Presente nos escudos de Valencia e Levante, o morcego é um dos símbolos históricos da cidade e representa uma herança compartilhada pelos dois rivais.

A origem do símbolo está ligada à história medieval valenciana. Uma das lendas mais conhecidas remonta a 1238, durante a conquista da cidade pelo rei Jaime I de Aragão.

Segundo a tradição popular, um morcego teria alertado os soldados sobre um ataque surpresa ao fazer barulho durante a noite. O som teria despertado as tropas e permitido que se preparassem para a ofensiva. Em reconhecimento, o animal teria passado a simbolizar a cidade.

Há também uma possível explicação heráldica para sua presença no brasão de Valência. O morcego pode ter surgido de uma representação de um dragão associado à Coroa de Aragão. Sua incorporação ao brasão municipal se consolidou ao longo dos séculos, até se tornar uma marca da identidade valenciana.

A história do morcego no Valencia

Fundado em 1919, o Valencia incorporou o animal aos primeiros desenhos de seu escudo. Na temporada 1920/21, o clube adotou uma versão mais próxima da atual, com o morcego em destaque sobre o emblema. O desenho passou por alterações ao longo das décadas, mas o símbolo permaneceu como um dos elementos centrais da identidade da equipe.

A referência também chegou a outras manifestações da marca do clube. Em 2001, o Valencia criou o mascote AMUNT, nome associado à expressão valenciana de incentivo que significa algo como “para cima” ou “vamos”, reforçando a ligação entre a equipe e a cultura local.

A origem do símbolo no Levante

A relação do Levante com o morcego começou ainda antes. Fundado em 1909 como Levante FC, o clube já utilizava o animal no escudo, em referência à cidade. Em 1939, a fusão com o Gimnástico reuniu duas tradições do futebol valenciano.

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O Levante contribuiu com parte de sua identidade histórica, incluindo o morcego, enquanto o Gimnástico trouxe as cores azul e grená. Em 1941, a instituição passou a adotar oficialmente o nome Levante Unión Deportiva. Apesar do morcego no topo do escudo, o Levante é conhecido popularmente como Granotas, palavra valenciana para rãs. O apelido está ligado à história do Gimnástico FC e aos antigos campos da equipe, situados nas proximidades do leito do rio Turia.