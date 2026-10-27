A definição dos da grade oficial de transmissões para a primeira eliminatória da Copa do Rei 2026/27 gerou descontentamento entre torcedores e dirigentes na Espanha. De acordo com informações do Diário AS, 26 dos 56 jogos programados para a rodada inaugural não contarão com qualquer exibição televisiva, provocando ‘apagão’ para 52 clubes participantes.

A Movistar, principal detentora dos direitos de transmissão da competição nacional, concentrará a sua grade exclusivamente nas partidas disputadas pelas equipes de La Liga. Os confrontos que não envolvem equipes da elite ficaram na dependência do interesse de emissoras autônomas.

O modelo adotado reacendeu críticas na Espanha sobre o isolamento comercial dos clubes de menor porte econômico, que veem na rodada inicial da Copa do Rei uma das poucas oportunidades anuais de arrecadação e projeção pública. Equipes como Eibar, Real Valladolid, Granada e Almería ficarão sem transmissão.