Um estudo divulgado pelo CIES Observatório de Futebol projetou o ranking de favoritos para a 70ª edição da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira, 26, às 17h (de Brasília).

Segundo a análise estatística desenvolvida pelo centro de estudos, o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, lidera as métricas de desempenho para ser eleito o melhor jogador do mundo, seguido pelo francês Michael Olise e pelo centroavante inglês Harry Kane, ambos do Bayern de Munique.

A projeção do levantamento reservou posições distantes do topo para alguns dos principais nomes do futebol global. O craque argentino Lionel Messi aparece na quarta colocação, fora do pódio principal, enquanto o atacante francês Kylian Mbappé surge na sexta posição, fora do grupo dos cinco primeiros finalistas.

O troféu concedido pela revista France Football teve como último vencedor o atacante Ousmane Dembélé, na edição de 2025.

Entre os atletas brasileiros, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, figura como o melhor posicionado no levantamento, ocupando o 13º lugar geral.

A lista do CIES contempla ainda outros dois representantes do país: o ponta Raphinha, na 19ª colocação, e o zagueiro Gabriel Magalhães, na 50ª posição. O futebol brasileiro busca encerrar um jejum na premiação masculina que dura desde 2007, quando o meia Kaká conquistou o troféu atuando pelo Milan.

Além da categoria masculina principal, a cerimônia da Bola de Ouro contempla premiações para a melhor jogadora do futebol feminino, melhores treinadores de ambas as modalidades, melhor goleiro (Troféu Yashin), melhor atleta jovem sub-20 (Troféu Kopa) e os clubes do ano. O evento marca também a presença de representantes do Real Madrid à solenidade, encerrando o boicote adotado pelo clube espanhol em edições anteriores.