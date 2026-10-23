O Vitória de Guimarães não tomou conhecimento do Marítimo e aplicou uma goleada por 5 a 0 na tarde desta sexta-feira, 23, no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães.

A partida, válida pela nona rodada do Campeonato Português, marcou a recuperação dos donos da casa na competição, que chegaram aos oito pontos e saltaram para a 11ª colocação. O Marítimo, estacionado nos mesmos oito pontos, caiu para o 13º lugar.

Domínio e vantagem na etapa inicial

Apoiado em sua formação 4-2-3-1 sob o comando do técnico Tiago Margarido, o Vitória de Guimarães controlou as ações desde o apito inicial. Os números refletiram a superioridade mandante: 57% de posse de bola e 16 finalizações totais contra 10 dos visitantes ao longo dos 90 minutos.

O confronto começou truncado, com três cartões amarelos para o Vitória (Gustavo Silva, Gonçalo Nogueira e Toni Borevković) e dois para o Marítimo (Tomas Tavares e Raphael Guzzo) antes dos 40 minutos. Aos 38 minutos, no entanto, Arnel Jakupović balançou as redes e abriu o placar para a equipe da casa, levando a vantagem mínima para o intervalo.

Goleada consolidada no segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o cenário se complicou rapidamente para o time do técnico van der Gaag. Logo aos três minutos, Paulo Henrique marcou contra o próprio patrimônio, ampliando para o Vitória de Guimarães.

Aos 15 minutos, Oumar Camara fez o terceiro gol. Sem conseguir reagir e com apenas duas finalizações no alvo em toda a partida, o Marítimo viu os mandantes transformarem a vitória em goleada aos 31 minutos, quando Arnel Jakupović marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com assistência de Fábio Samuel Amorim Silva.

Impacto do banco e sequência das equipes

Aos 33 minutos do segundo tempo, o Vitória promoveu alterações que dariam números finais ao confronto, com as entradas de Yeimar Mosquera e Alan de Souza Guimarães.

Aos 45 minutos, a dupla funcionou: Alan deu a assistência para Mosquera fechar o placar em 5 a 0. O resultado agrava a crise do Marítimo, que agora soma quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo campeonato.

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Já o Vitória de Guimarães respira aliviado, registrando uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte recente.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo no início de novembro pela sequência do Campeonato Português. O Marítimo tentará a reabilitação no domingo, dia 01/11, quando recebe o Santa Clara. No dia seguinte, segunda-feira, 2 de novembro, o Vitória de Guimarães joga fora de casa contra o Gil Vicente.