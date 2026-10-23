A partida entre Paris Saint-Germain e Lyon, válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, teve a sua data alterada do domingo, 25, para a próxima segunda-feira, 26, às 16h30 (horário local).

O remanejamento do confronto no estádio Parque dos Príncipes foi anunciado nesta sexta, 23, pela Liga de Futebol Profissional da França (LFP), atendendo a uma solicitação formal das autoridades policiais diante do alto risco de distúrbios de segurança na capital francesa.

A mobilização das forças de segurança em Paris estará sob forte pressão durante o fim de semana devido à convocação de novos atos populares contra a alta do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos.

O cenário logístico é agravado pela realização da partida da temporada regular da NFL entre Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints, marcada para domingo no Stade de France, em Saint-Denis, evento que exigirá grande contingente policial. Diante da recente onda de saques — que atingiu inclusive lojas oficiais do Olympique de Marseille e do Lille —, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, confirmou a convocação de tropas militares para reforçar a segurança urbana.

A crise social já havia provocado ajustes no calendário do futebol nacional, como o adiamento de Toulouse x Troyes do sábado para o domingo. Com a nova alteração em Paris, o clássico entre PSG e Lyon passará a disputar atenção com a cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, agendada para a noite de segunda-feira, em Londres.

O duelo em campo vale a liderança isolada da Ligue 1. Após sete rodadas disputadas, o Lyon ocupa o topo da tabela de classificação com 14 pontos, enquanto o atual campeão PSG aparece na segunda posição com a mesma pontuação, figurando atrás do rival apenas pelos critérios de desempate no saldo de gols.