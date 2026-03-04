A 25ª rodada do Campeonato Francês reserva um dos confrontos mais aguardados da temporada. Nesta sexta-feira, 6, o líder isolado Paris Saint-Germain recebe o Monaco no Parque dos Príncipes, em Paris. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília).

Reencontro após duelo europeu

A partida acontece em um contexto de alta rivalidade, ocorrendo logo após as duas equipes se enfrentarem em um emocionante mata-mata pela Liga dos Campeões da UEFA.

Na ocasião, o time parisiense garantiu a classificação com um placar agregado de 5 a 4. O técnico do PSG, Luis Enrique, chegou a declarar após o jogo continental que os próximos compromissos seriam “mais fáceis”, uma afirmação que deve servir de combustível extra para o elenco do principado neste novo embate.

Líder busca manter a hegemonia

O PSG entra em campo confortável na liderança da competição, somando 57 pontos. A campanha é sólida, com 18 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Jogando diante de sua torcida, a equipe busca consolidar a caminhada rumo ao título nacional.

A forma recente do time da capital mostra consistência, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Apesar de um tropeço pontual, a equipe demonstra força ofensiva e capacidade de reação, elementos cruciais para superar um adversário tradicional.

Monaco em fase de recuperação

Do outro lado, o Monaco chega ao Parque dos Príncipes vivendo seu melhor momento na temporada. Atualmente na 7ª colocação com 37 pontos, a equipe busca escalar a tabela para alcançar a zona de classificação para as competições europeias. Dependendo dos desdobramentos da Copa da França, até o sétimo lugar pode garantir vaga na Conference League, tornando cada ponto vital.

O retrospecto recente dos visitantes chama a atenção: o time está invicto nas últimas cinco partidas, acumulando quatro vitórias e um empate. Essa sequência positiva elevou o moral do elenco, que chega a Paris disposto a surpreender o líder.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o clássico francês, a partida terá ampla cobertura de transmissão no Brasil. O jogo será exibido pela CazéTV (no YouTube e Twitch), além de estar disponível nas plataformas de streaming Disney+ e Amazon Prime Video (via canal CazéTV).