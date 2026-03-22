O Nantes recebe o Strasbourg neste domingo (22), às 16h45 (de Brasília), no estádio La Beaujoire. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. O confronto coloca frente a frente equipes com ambições completamente distintas nesta reta final de temporada.

Luta contra o rebaixamento

Para os donos da casa, o sinal de alerta está ligado no máximo. Ocupando a preocupante 17ª colocação com apenas 17 pontos conquistados, o Nantes vive um verdadeiro drama na luta contra o descenso. A campanha de quatro vitórias, cinco empates e 16 derrotas reflete a dificuldade da equipe na competição. O momento recente também não anima o torcedor: nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas um triunfo. Jogar em seus domínios, com o apoio das arquibancadas, é a grande esperança para iniciar uma reação e tentar escapar da queda.

Estabilidade e busca por competições europeias

Do outro lado, o Strasbourg vive uma realidade muito mais tranquila. A equipe visitante figura na 8ª posição da tabela, somando 37 pontos, fruto de 10 vitórias, sete empates e nove derrotas. Embora venha de uma sequência com resultados mistos recentes — incluindo empates contra adversários como Paris FC e Lens —, o time demonstra qualidade e busca uma vitória fora de casa para se aproximar da cobiçada briga por vagas em competições europeias para a próxima temporada.

Onde assistir a Nantes x Strasbourg

Com a promessa de um duelo tenso, onde a necessidade vital de sobrevivência do Nantes colide com a consistência do Strasbourg, a partida atrai a atenção dos fãs de futebol internacional. No Brasil, o torcedor poderá acompanhar todas as emoções do confronto ao vivo e com exclusividade através da CazéTV (no YouTube). Para o público internacional, o jogo estará disponível em canais detentores dos direitos, como o beIN SPORTS.