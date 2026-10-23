O goleiro camaronês André Onana, do Trabzonspor, saiu ileso de um engavetamento ocorrido na noite de quinta-feira, 22, no norte da Turquia.
O atleta de 30 anos regressava para casa acompanhado de sua família após a vitória do clube turco por 2 a 0 sobre o Hearts, da Escócia, em confronto válido pela fase de grupos da Conference League.
O acidente ocorreu no distrito de Yomra, na região de Trabzon. De acordo com informações apuradas pela imprensa local, o automóvel em que o jogador viajava foi atingido na parte traseira por outro veículo, sendo projetado contra o carro que trafegava à sua frente. Apesar do impacto da colisão, nem o atleta nem os seus familiares sofreram ferimentos.
Representantes da diretoria do Trabzonspor compareceram ao local do acidente para prestar assistência imediata. Posteriormente, o presidente do clube, Ertuğrul Doğan, confirmou publicamente que o goleiro e seus acompanhantes não tiveram lesões e encontram-se em boas condições de saúde.
Onana defende o Trabzonspor desde 2025, quando foi cedido por empréstimo pelo Manchester United. Na partida contra a equipe escocesa que antecedeu o incidente, o camisa 1 atuou durante os 90 minutos e garantiu a baliza intacta no triunfo do time turco dentro de casa.