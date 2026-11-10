O meio-campista Aurélien Tchouaméni virou dúvida na seleção francesa após deixar a atividade desta terça-feira, 10, segundo o jornal francês L’Équipe. O volante do Real Madrid foi encaminhado para a realização de exames de imagem devido a dores na região pubiana e corre o risco de desfalcar a equipe nos próximos confrontos.

Durante a sessão de treinamentos realizada em Clairefontaine, o atleta sentiu um desconforto físico antes da conclusão dos trabalhos. Tchouaméni relatou dores no púbis e precisou interromper a atividade para ser submetido a uma avaliação clínica detalhada.

A situação física do volante preocupa a comissão técnica da França, que se prepara para a sequência de jogos da Liga das Nações, contra Itália, na quinta-feira, 12, e Turquia, no domingo.

Caso a lesão seja confirmada pelo departamento médico, o meio-campista aumentará a lista de problemas físicos do elenco durante a atual janela internacional de seleções.