Durante sua passagem pela concentração da seleção espanhola, o lateral Marc Cucurella concedeu entrevista ao programa El Partidazo de COPE, da rádio espanhola COPE, e avaliou o momento do Real Madrid. Ao ser questionado sobre quem é o melhor time da temporada, o jogador colocou sua própria equipe no posto.

“Bom, hoje em dia, o Real Madrid é o melhor time da Europa. Estamos em uma fase muito boa, já faz muitos jogos, e acho que a equipe está muito séria”, afirmou Cucurella.

Avaliação sobre o PSG

Perguntado sobre o patamar do Paris Saint-Germain em relação aos principais concorrentes da Europa, o jogador reconheceu a força do adversário, mas admitiu acompanhar poucas partidas por conta da rotina com a família.

“O Paris Saint-Germain tem uma equipe muito boa, tem ótimos jogadores e vem de um projeto de muitos anos. Porém, eu não assisto aos jogos deles, não vou mentir. Não [vi a partida contra o Barcelona]”, comentou Cucurella.

“Assisto a pouco futebol. Não é que eu não assista porque não gosto, mas tenho outras coisas para fazer, ficar com meus filhos, essas coisas”, adicionou.

Elogios para Arda Güler e Vinicius Jr.

Durante a entrevista, Cucurella foi questionado sobre seus companheiros no Real Madrid. Segundo o lateral, o meia turco Arda Güler foi quem mais o impressionou: “Quando ele está em campo, o time joga melhor. Ele é quem mais me impressionou”.

O lateral espanhol também defendeu o brasileiro Vinicius Jr., que foi expulso em outubro após puxar o cabelo de um atleta adversário no duelo contra o Villarreal. Durante sua fala, Cucurella exaltou a importância do ponta para a equipe merengue.

“Ele se sente bem, está presente no vestiário e motivado nos treinos. O mais importante para nós é que ele volte ao seu melhor, porque se ele estiver no auge, teremos um time extraordinário”, destacou.