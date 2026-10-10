O Real Madrid venceu o Villarreal por 1 a 0 na tarde deste sábado, 10, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. O confronto foi marcado pelo gol decisivo de Yan Diomande no segundo tempo e por uma reta final tensa, na qual os donos da casa precisaram segurar o resultado após a expulsão de Vinícius. Com o triunfo, a equipe comandada por José Mourinho mantém sua posição na parte alta da tabela.

Gol validado, gol anulado e expulsão

Após um primeiro tempo sem alterações no placar e com poucas advertências, a partida ganhou contornos dramáticos na etapa final. Aos 62 minutos, Yan Diomande balançou as redes após assistência de Federico Valverde. O lance passou por revisão do VAR, que confirmou o gol para o Real Madrid.

A vantagem no placar, no entanto, logo deu lugar à tensão. Aos 71 minutos, o Real teve um gol anulado após nova intervenção do árbitro de vídeo. No minuto seguinte, aos 72, Vinícius, que havia entrado no lugar de Trent Alexander-Arnold no início do segundo tempo, recebeu cartão vermelho direto e deixou os mandantes com um jogador a menos.

Villarreal tenta o empate, mas esbarra na defesa

Mesmo jogando fora de casa, o Villarreal, do técnico Iñigo Pérez, terminou a partida com maior posse de bola (54% a 46%) e liderou o número de finalizações totais (15 contra 11). A equipe visitante exigiu quatro defesas do goleiro T. Courtois, mas não conseguiu converter o volume ofensivo em gols.

Para segurar o resultado, o Real Madrid adotou uma postura defensiva que refletiu no alto número de infrações. A equipe da capital espanhola terminou o jogo com seis cartões amarelos — incluindo um para o técnico José Mourinho e outros para Jude Bellingham, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouameni e Kylian Mbappé —, além da expulsão.

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O Villarreal recebeu apenas dois amarelos ao longo dos 90 minutos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Real Madrid chega a 18 pontos e ocupa a 3ª colocação na classificação do Campeonato Espanhol, somando agora três vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Villarreal, que vinha de uma sequência irregular, permanece com oito pontos na 11ª posição.

As duas equipes voltam as atenções para a Uefa Champions League 2026/27 no meio de semana. O Villarreal entra em campo na terça-feira, 13, para receber o Napoli. Na quarta-feira, 14, o Real Madrid visita a Roma. Pelo Campeonato Espanhol, o Villarreal joga no sábado, 17, contra o Elche, enquanto o Real Madrid recebe o Sevilla no domingo, 18.