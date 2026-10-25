O Real Madrid mostrou eficiência cirúrgica para vencer o clássico contra o Barcelona por 2 a 1, na tarde deste domingo, 25, no Spotify Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo com menos posse de bola, o time comandado por José Mourinho contou com o faro artilheiro de Kylian Mbappé, autor de dois gols, para derrubar os 100% de aproveitamento do rival na competição. Com o resultado, os merengues chegam aos 24 pontos na terceira posição, enquanto o Barça, com 27, segue na liderança.
Domínio catalão e castigo merengue
A noite fria de 17 graus na Catalunha começou com o Barcelona ditando o ritmo diante de 62.055 torcedores. A equipe controlou a posse de bola — que fecharia em 62% — e criou as melhores chances iniciais. Aos 25 minutos, Raphinha tabelou com Gordon e chutou raspando a trave. Dez minutos depois, o brasileiro exigiu grande defesa de Lunin. No entanto, quem abriu o placar foi o Real Madrid. Aos 41 minutos, Diomandé cruzou da esquerda, Gerard Martín tentou cortar e a bola bateu em Mbappé, morrendo no fundo da rede para marcar o 99º gol do francês pelo clube.
Empate e milagre de Lunin
Na volta do intervalo, o cenário de pressão mandante se manteve. Aos 61 minutos, a insistência deu resultado: após escanteio curto cobrado por Yamal, Pedri encontrou Raphinha com um ótimo passe, e o brasileiro bateu no canto direito para empatar. O Barcelona quase virou aos 66 minutos, quando Gerard Martín cabeceou firme, mas viu o goleiro Lunin voar para fazer uma defesa sensacional. O arqueiro merengue terminaria a partida com cinco defesas fundamentais, parando o ataque que finalizou 18 vezes no total.
O centésimo de Mbappé decide o clássico
Quando o empate parecia encaminhado e o Barcelona esbarrava na forte marcação adversária, o Real Madrid encontrou o golpe fatal. Aos 87 minutos, Bellingham puxou contra-ataque e acionou Camavinga. O volante, que havia entrado na vaga de Bernardo Silva, passou por Balde e cruzou rasteiro para Mbappé arrematar. Foi o centésimo gol do atacante com a camisa do Real Madrid, calando o Camp Nou e garantindo o triunfo visitante.
Com o resultado, o Barcelona permanece na 1ª colocação com 27 pontos, mas vê sua sequência de vitórias ser interrompida, somando agora quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos da liga. Já o Real Madrid, que tem o mesmo retrospecto recente de quatro vitórias e um revés, chega aos 24 pontos no 3º lugar. O Barça volta a campo no sábado, 31, contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, enquanto o Real Madrid visita o Racing Santander no domingo, 1, também pela competição nacional.