O Real Madrid impôs o ritmo e venceu o Valencia por 3 a 0 na tarde deste sábado, 7, no estádio Mestalla, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Com amplo domínio da posse de bola e das ações ofensivas, os visitantes construíram o placar com gols de Federico Valverde, Arda Güler e Kylian Mbappé, agravando a situação dos donos da casa na tabela de classificação.
Controle absoluto e vantagem no primeiro tempo
A superioridade tática da equipe comandada por José Mourinho ficou evidente desde os minutos iniciais. Com 68% de posse de bola ao longo do confronto e 19 finalizações totais contra apenas quatro do adversário, o Real Madrid ditou o ritmo.
A pressão surtiu efeito aos 28 minutos, quando Federico Valverde abriu o placar. Pouco depois, aos 36 minutos, Arda Güler ampliou a vantagem, coroando uma primeira etapa em que os visitantes controlaram as ações no Mestalla.
Mbappé fecha a conta e Valencia sofre com expulsão
Na segunda etapa, o cenário se manteve desfavorável para o time do técnico Javier Aguirre. O Valencia, que cometeu 26 faltas na partida, viu seu goleiro Dimitrievski trabalhar bastante, terminando o jogo com oito defesas para evitar um placar ainda mais elástico.
Aos 75 minutos, Arda Güler voltou a ser decisivo, desta vez dando a assistência para Kylian Mbappé marcar o terceiro gol do Real Madrid. A situação dos mandantes piorou aos 79 minutos, quando José Gayà recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando a equipe com um a menos até o apito final.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Real Madrid chega a 30 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Valencia, que tinha nove pontos antes do jogo, permanece com a mesma pontuação e ocupa a 19ª posição. Contando este confronto, o time soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato.
O Valencia volta a campo no dia 22, contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Real Madrid recebe o Celta de Vigo, também pela liga nacional, antes de encarar o PSV dia 24, pela Uefa Champions League.