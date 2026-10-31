O Betis venceu o Málaga por 2 a 1 na tarde deste sábado, 31, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. O confronto refletiu a disparidade das equipes na competição, com os donos da casa dominando as ações ofensivas e garantindo os três pontos que os mantêm na parte superior da tabela de classificação.

Vantagem construída no primeiro tempo

Sob o comando do técnico Pellegrini, o Betis entrou em campo no esquema 4-2-3-1 e controlou a posse de bola, terminando o jogo com 59% contra 41% do adversário. A superioridade se traduziu em volume de jogo, com a equipe mandante registrando 23 finalizações totais contra 10 do Málaga.

O placar foi inaugurado aos 38 minutos da etapa inicial, quando Marc Bartra marcou após receber assistência de Isco. Pouco antes do intervalo, aos 47 minutos, Pablo Fornals ampliou a vantagem para 2 a 0.

O Málaga, treinado por Funes, encerrou o primeiro tempo com dois cartões amarelos, aplicados a David Larrubia e Rafael Garrido Hierro.

Desconto na etapa final

No segundo tempo, as duas equipes promoveram diversas substituições. O Málaga conseguiu descontar aos 68 minutos, com um gol marcado por Adrian Nino.

Apesar do gol sofrido, o Betis manteve a vantagem até o apito final. Nos acréscimos da partida, os donos da casa receberam seus únicos cartões amarelos no jogo, aplicados a Nelson Deossa e Aitor Ruibal.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Betis chega a 23 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Málaga permanece na 20ª posição, com apenas 5 pontos conquistados, acumulando um retrospecto recente de dois empates e três derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio.

O Betis volta a campo na quarta-feira, 4, contra o Borussia Dortmund, pela Uefa Champions League 2026/27. O Málaga terá seu próximo compromisso no próximo sábado, 7, quando enfrenta o Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol.