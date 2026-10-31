O Rayo Vallecano venceu o Celta de Vigo por 3 a 0 na tarde deste sábado, 31, no estádio de Vallecas, em Madri, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. Com dois gols de Jorge De Frutos e um de Unai López, os donos da casa mostraram eficiência ofensiva para garantir os três pontos, enquanto os visitantes sofreram com a falta de pontaria e não conseguiram acertar o alvo durante todo o confronto.
Vantagem construída no primeiro tempo
Atuando em casa sob o comando do técnico Beñat San José, o Rayo Vallecano iniciou a partida buscando o controle e terminou o jogo com ligeira vantagem na posse de bola, registrando 52%. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Unai López recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo.
A abertura do placar aconteceu aos 36 minutos, quando Jorge De Frutos balançou as redes após receber assistência de Sergio Camello. Antes do intervalo, o Celta de Vigo precisou mexer na equipe, com a entrada de Pablo Durán Fernández no lugar de Hugo González aos 43 minutos.
Eficiência no ataque define o placar
No segundo tempo, o Rayo Vallecano ampliou a vantagem. Aos 55 minutos, Jorge De Frutos marcou seu segundo gol na partida, desta vez com passe de Andrei Rațiu. Tentando reagir, o técnico do Celta, Claudio Giráldez, promoveu três alterações simultâneas aos 61 minutos, incluindo a entrada de Iago Aspas.
Apesar de somar 11 finalizações ao longo do jogo, o time visitante não conseguiu acertar nenhuma no gol defendido por Audero. Aos 73 minutos, o Rayo Vallecano sacramentou a vitória. Unai López marcou o terceiro gol dos mandantes, aproveitando a assistência de Gnangoro Bouare, que havia entrado em campo aos 64 minutos.
O jogo seguiu até o apito final com cartões amarelos distribuídos para Bouare, do Rayo, e Williot Swedberg, do Celta.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Rayo Vallecano chega a 12 pontos em 10 jogos e ocupa a 11ª colocação no Campeonato Espanhol, recuperando-se da derrota por 3 a 0 para o Elche na rodada anterior. O Celta de Vigo, que tinha 12 pontos antes do jogo, permanece com a mesma pontuação, agora em 11 partidas, e fica na 10ª posição.
Contando este jogo, ambas as equipes somam duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição
O Rayo Vallecano volta a campo no dia 8, contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Já o Celta de Vigo tem compromisso na quinta, 5, quando recebe o Union Saint-Gilloise pela Uefa Europa League 2026/27.