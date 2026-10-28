Um grupo de aproximadamente 50 torcedores do Rayo Vallecano protagonizou uma ação de solidariedade ao prestar os primeiros socorros após um grave acidente ferroviário na província de Toledo, na Espanha, segundo o jornal AS. Eles viajavam de volta para Madri após o confronto contra o Recreativo de Huelva pela Copa do Rei.

O comboio em que os torcedores viajavam parou a cerca de três quilômetros da colisão ferroviária registrada no município de Urda. Diante do cenário de emergência, os passageiros, ligados majoritariamente ao grupo Bukaneros, acionaram os serviços de resgate locais e desceram dos vagões para prestar assistência direta aos feridos nos momentos iniciais da ocorrência. Os Bukaneros são o principal grupo de torcedores do Rayo.

Diante do desastre, a comissão técnica e o elenco do Rayo Vallecano realizaram um minuto de silêncio antes do início das atividades de treinamento no centro de treinamentos. A diretoria do clube e a Federação de Peñas, equivalente na Espanha às torcidas organizadas, publicaram comunicados oficiais expressando condolências aos familiares das vítimas.