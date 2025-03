Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo pela La Liga: Onde assistir e todos os detalhes!

O Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano neste domingo, 9 de março de 2025, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo acontece no icônico estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e está marcado para começar às 12h15 (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney.

O confronto promete ser emocionante, com o Real Madrid buscando reduzir a diferença de três pontos para o líder Barcelona. Após uma vitória importante contra o Atlético de Madrid na Champions League, a equipe de Carlo Ancelotti tenta se recuperar de um tropeço recente no campeonato nacional, onde perdeu para o Betis por 2 a 1.

Luka Modric pelo Real Madrid – Fonte: Instagram/@lukamodric10

Qual é a situação atual das equipes no Campeonato Espanhol?

O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 54 pontos. A equipe merengue está determinada a melhorar sua colocação e manter a pressão sobre os líderes. Já o Rayo Vallecano, com 36 pontos, está na sétima posição e luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O time visitante espera surpreender e conquistar pontos valiosos fora de casa.

Onde assistir ao jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano?

Os fãs de futebol poderão assistir ao confronto entre Real Madrid e Rayo Vallecano através do serviço de streaming Disney. A plataforma oferece uma cobertura completa do Campeonato Espanhol, permitindo que os torcedores acompanhem todos os detalhes do jogo em tempo real.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As escalações das equipes para o confronto deste domingo já estão sendo especuladas. O técnico Carlo Ancelotti deve escalar o Real Madrid com Courtois no gol; Lucas Vazquez, Raúl Asencio, David Alaba e Fran Garcia na defesa; Luka Modric, Tchouameni e Jude Bellingham no meio-campo; e Rodrygo, Kylian Mbappé e Vinicius Junior no ataque.

Por outro lado, o Rayo Vallecano, sob o comando de Iñigo Perez, deve entrar em campo com Augusto Batalla no gol; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Aridane Hernandez e Pep Chavarria na defesa; Pedro Diaz e Pathé Cisse no meio-campo; e Adiran Embarba, Óscar Trejo, Álvaro Garcia e Sergi Guardiola no ataque.

O que esperar do confronto entre Real Madrid e Rayo Vallecano?

O jogo entre Real Madrid e Rayo Vallecano promete ser um duelo acirrado, com ambas as equipes buscando a vitória por motivos distintos. Enquanto o Real Madrid quer se aproximar do topo da tabela, o Rayo Vallecano almeja garantir uma posição que lhe permita disputar competições europeias na próxima temporada. Com jogadores talentosos em ambos os lados, os torcedores podem esperar um espetáculo de futebol no Santiago Bernabéu.

As informações sobre o jogo foram obtidas no site “Lance!”.

