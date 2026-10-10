O confronto entre Rayo Vallecano e Athletic Bilbao, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, foi suspenso após protestos da torcida do time mandante contra o presidente Raúl Martín Presa. Foram três paralisações até que a arbitragem decretasse o fim da partida por falta de condições de realizar o jogo.

Entenda os protestos da torcida do Rayo Vallecano

Os protestos começaram aos 13 minutos de jogo, com o arremesso de aviões e bolinhas de papel dentro do gramado. Segundo a imprensa espanhola, a torcida planejava fazer um protesto pacífico contra a gestão de Presa, principalmente pelas condições que o Estádio de Vallecas, casa do Rayo, que ficou fechado para manutenções desde maio deste ano.

Segundo o jornal Marca, os torcedores receberam instruções ao entrar no estádio de que protestos seriam realizados ao longo da partida. Os capitães do Rayo Vallecano, Isi Palazón e Óscar Valentín, conversaram com alguns torcedores na arquibancada para tentar retomar o jogo, mas os protestos seguiram. Após a terceira tentativa de reiniciar o duelo, a arbitragem optou pelo apito final. Na saída de campo, torcedores aplaudiram os dois elencos.

Ao jornal espanhol, um torcedor desabafou sobre a atual situação do clube e da gestão de Martín Presa. “Era algo que poderia acontecer. Há muitos motivos; o caos na gestão deste clube é total. O que ele espera? Que sejamos submissos? Tudo o que o presidente faz é destruir o clube. O Rayo sempre será amado. Os protestos iniciais são compreensíveis. Fora Martín Presa e Rayo na Primeira Divisão para sempre”, disse.