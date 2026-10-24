O Elche conquistou uma vitória importante na manhã deste sábado, 24, ao superar o Rayo Vallecano por 3 a 0, no estádio de Vallecas, em Madri. Em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, os visitantes construíram o placar com eficiência, aproveitando duas cobranças de pênalti no primeiro tempo e selando o resultado na etapa final, enquanto os donos da casa desperdiçaram a chance de reagir na marca da cal.
Pênaltis definem o ritmo da etapa inicial
O confronto começou com o Rayo Vallecano tentando impor seu jogo, terminando a partida com 57% de posse de bola e 18 finalizações totais. No entanto, foi o Elche quem demonstrou precisão. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Federico Redondo Solari abriu o placar convertendo pênalti.
Pouco depois, aos 33 minutos, o VAR confirmou uma nova penalidade a favor dos visitantes. Desta vez, Fernando Niño Rodríguez foi para a cobrança aos 36 minutos e ampliou a vantagem. A grande chance de reação do Rayo veio logo em seguida, aos 39 minutos, mas Pathé Ciss desperdiçou a cobrança de pênalti, mantendo o 2 a 0 no placar até o intervalo.
Eficiência visitante e números finais
Na volta para o segundo tempo, o técnico Anselmi promoveu a entrada de Facundo Buonanotte no Elche. A alteração surtiu efeito aos 68 minutos, quando Buonanotte deu a assistência para Germán Valera marcar o terceiro gol, fechando a conta.
Apesar do volume ofensivo, o time comandado por Beñat San José acertou o alvo apenas cinco vezes, contra nove finalizações no gol do Elche, evidenciando a diferença de aproveitamento entre as equipes em um jogo que terminou com três cartões amarelos para cada lado.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Elche chega a 10 pontos e assume a 12ª colocação na tabela, somando agora duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do campeonato, contando este. Já o Rayo Vallecano, que estaciona nos nove pontos, fica no 16º lugar e amarga um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas na competição.
O Rayo volta a campo no próximo sábado, 31, contra o Celta de Vigo. O Elche, por sua vez, joga no domingo, 1º, contra o Valencia.