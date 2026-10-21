Poucas rivalidades entre clubes podem se orgulhar de ter contado com tantas estrelas brasileiras quanto o El Clásico. De Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Rivaldo no passado a Vinicius Junior e Raphinha no presente, vários dos melhores jogadores da seleção brilharam no jogo mais importante do futebol: o duelo entre Real Madrid e Barcelona.

A próxima edição será disputada neste domingo, 25, com transmissão exclusiva da CazéTV, às 17h (de Brasília), com a equipe catalã buscando sua sétima vitória nos últimos oito jogos contra os merengues somando todas as competições.

Os atuais elencos de ambas as equipes contam com um total de cinco futebolistas brasileiros: Raphinha, Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Rodrygo Goes e Éder Militão.

O atacante do Barcelona, Gabriel Jesus, prepara-se para disputar seu primeiro El Clásico e, caso entre em campo, se juntará a uma longa lista de grandes futebolistas brasileiros que participaram deste confronto.

Estrelas brasileiras que deixaram sua marca

Vini Jr. lidera o ranking de artilheiros brasileiros no El Clásico com oito gols, seguido por Raphinha com sete, enquanto Ronaldo Fenômeno e Evaristo de Macedo aparecem logo em seguida, com seis gols cada.

Estes dois últimos defenderam as camisas de ambos os clubes ao longo de suas carreiras, e Ronaldo é lembrado como um dos melhores futebolistas a ter jogado tanto pelo Barcelona quanto pelo Real Madrid.

Chegou ao Barcelona vindo do PSV na temporada 1996/97, consolidando-se como uma superestrela da LaLiga EA Sports graças às suas extraordinárias marcas artilheiras.

Após se transferir para a Inter de Milão em 1997, o brasileiro retornou à Espanha para assinar com o Real Madrid em 2002, recém-sagrado campeão do mundo e já vencedor da Bola de Ouro — prêmio que voltaria a conquistar no final daquele mesmo ano. Vencedor de dois Troféus Pichichi, Ronaldo marcou seis gols no El Clásico, sendo dois pelo Barcelona e quatro pelo Real Madrid.

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Ele fez parte dos famosos “Três Rs” do Brasil, ao lado de Rivaldo e Ronaldinho, outros dois jogadores que deixaram uma marca indelével na elite do futebol espanhol. Ambos marcaram cinco gols no El Clásico durante suas passagens pelo Barcelona. Os dois também conquistaram a Bola de Ouro vestindo a camisa do Barça: Rivaldo recebeu o prêmio em 1999 e Ronaldinho, seis anos depois.

Este último chegou ao clube catalão em 2003 e o guiou rumo ao seu segundo título da Champions League, em uma trajetória que o transformou em um dos maiores futebolistas da história do clube. Uma de suas atuações mais memoráveis com a camisa do Barça aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em 2005.

O meio-campista brasileiro marcou dois gols fora de casa e atormentou a defesa local repetidamente com sua velocidade, drible e qualidade fora de série. Sua exibição foi tão brilhante que até mesmo os torcedores adversários não resistiram e o aplaudiram de pé, colocando Ronaldinho no restrito grupo de jogadores cujas atuações transcenderam a feroz rivalidade entre os dois gigantes do futebol espanhol.

A lista de lendas brasileiras que participaram do El Clásico não para por aí. Outro integrante da seleção brasileira que conquistou o Mundial de 2002, Roberto Carlos, disputou mais de 500 partidas pelo Real Madrid, incluindo 18 confrontos da LaLiga EA Sports contra o Barcelona, nos quais também anotou dois gols.

Seu compatriota Marcelo, também lateral-esquerdo, tornou-se posteriormente um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid, protagonizando diversos grandes momentos contra o Barça em seu caminho rumo aos 25 títulos conquistados pelo clube, entre eles cinco taças da Champions League e seis campeonatos da LaLiga EA Sports.

Neymar é outro ícone do futebol brasileiro a ter disputado este confronto, somando sete aparições no El Clásico pela LaLiga EA Sports e mais uma pela Copa do Rey. Sua primeira partida no duelo foi também a mais marcante, já que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 do Barcelona no Spotify Camp Nou, em 2013.

Voltando ainda mais no tempo, Romário também deixou uma marca inesquecível durante sua passagem pelos azulgranas, onde sua finalização precisa e sua movimentação genial o transformaram em um dos atacantes mais temidos de toda a divisão de elite da Espanha.

O astro brasileiro desempenhou um papel fundamental no célebre Dream Team de Johan Cruyff, ajudando o Barça a conquistar o título da LaLiga EA Sports 1993/94. Sua contribuição mais memorável para a rivalidade contra o Real Madrid ocorreu no duelo de 1994, no Spotify Camp Nou, quando assinou um hat-trick na histórica goleada por 5 a 0 do Barcelona sobre o Real Madrid.

Quanto às estrelas atuais, a suspensão de Vinícius para o próximo jogo abre portas para que Raphinha iguale ou supere seu recorde como o maior artilheiro brasileiro da história do El Clásico. Resta saber agora se o atacante do Barcelona aproveitará a oportunidade para consolidar ainda mais seu nome na história deste grande clássico.