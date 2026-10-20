Em mais de 120 anos de história, o confronto entre Barcelona e Real Madrid já teve goleadas, disputas entre grandes craques e partidas que entraram para a memória do futebol.

O primeiro encontro aconteceu em 13 de maio de 1902, pela Copa da Coroação, torneio não oficial, e terminou com vitória do Barcelona por 3 a 1. Desde então, a rivalidade ganhou novos capítulos e passou a reunir não apenas torcedores espanhóis, mas também fãs que acompanham os clubes de diferentes partes do mundo. No próximo dia 25 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar por LaLiga EA Sports.

Mesmo antes de a competição espanhola ser criada, em 1929, os clubes já haviam começado a construir uma história em comum. Naquele ano, disputaram o primeiro El Clásico pelo Campeonato Espanhol, com vitória do Real Madrid por 2 a 1. Desde então, o duelo passou a integrar o calendário da competição e a produzir números que ajudam a dimensionar sua trajetória

. Em 192 confrontos por LaLiga, o Real Madrid soma 80 vitórias, contra 77 do Barcelona, além de 35 empates. A diferença de apenas três triunfos evidencia o equilíbrio de uma das rivalidades mais importantes do futebol mundial, marcada pela disputa entre dois clubes que se mantêm próximos em números e protagonismo ao longo das gerações.

Das cores às goleadas históricas

Parte da identidade dos dois clubes está nos uniformes. O Barcelona é conhecido como blaugrana, combinação que faz referência às cores azul e grená de sua camisa. O Real Madrid, por sua vez, é chamado de merengue, apelido associado ao tradicional uniforme branco. As cores se tornaram marcas reconhecidas pelos torcedores e ultrapassaram os limites dos estádios, presentes em camisas, bandeiras e outros símbolos ligados aos clubes.

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Dentro de campo, a história do El Clásico também foi marcada por placares expressivos. Em 1935, o Real Madrid venceu o Barcelona por 8 a 2, resultado que permanece como a maior goleada do confronto pelo Campeonato Espanhol. Em 1950, o Barcelona respondeu com uma vitória por 7 a 2. Décadas depois, em 2009, a equipe catalã voltou a se destacar ao vencer por 6 a 2 no Santiago Bernabéu, em uma partida que se tornou uma das mais lembradas pelos torcedores.

Os resultados ajudam a contar a história da rivalidade, mas os grandes jogadores também têm papel central nessa trajetória. Ao longo das décadas, nomes como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram partidas que ampliaram o interesse pelo duelo e marcaram diferentes gerações.

Messi, o maior artilheiro do confronto

Entre os recordes individuais, Lionel Messi ocupa uma posição de destaque. O argentino é o maior artilheiro da história do El Clásico, com 26 gols em 45 partidas contra o Real Madrid, considerando todas as competições. Apenas pelos confrontos de LaLiga, marcou 18 gols em 29 jogos.

Durante os anos em que Messi defendeu o Barcelona e Cristiano Ronaldo vestiu a camisa do Real Madrid, o El Clásico ganhou um capítulo particular. Os dois disputaram diretamente a atenção do público em uma época marcada por grandes confrontos entre os clubes, e seus desempenhos individuais passaram a fazer parte da história recente do duelo. Mesmo após a saída dos dois jogadores do futebol espanhol, os números e as atuações daquele período seguem entre as principais referências quando o assunto é El Clásico.

Uma rivalidade que vai além do campo

O interesse pelo confronto também aparece na maneira como os clubes são acompanhados fora dos dias de jogo. As camisas circulam pelo mundo, os cânticos das arquibancadas são reproduzidos por torcedores de diferentes países e as atuações dos jogadores alimentam debates nas redes sociais, na imprensa esportiva e no entretenimento. Para muitos fãs, escolher entre Barcelona e Real Madrid faz parte da própria relação com o futebol, seja por influência familiar, identificação com um jogador ou preferência pelo estilo de jogo de uma equipe.

Essa presença internacional faz com que cada edição do El Clásico seja acompanhada muito além da Espanha. Ao mesmo tempo, a história construída desde 1902 mantém referências que se repetem a cada encontro: as cores dos uniformes, os recordes individuais, os placares históricos e a expectativa em torno dos próximos protagonistas.

No dia 25 de outubro, Barcelona e Real Madrid voltam a se encontrar pela décima rodada de LaLiga EA Sports 2026/27. O jogo dará sequência a uma rivalidade que já atravessou diferentes épocas do futebol e que continua encontrando nos confrontos diretos uma oportunidade para produzir novas histórias.

No Brasil, a partida terá transmissão gratuita e exclusiva pela CazéTV, no dia 25 de outubro, às 17h (de Brasília).