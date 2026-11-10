O atacante Rodrygo, do Real Madrid, intensificou sua rotina de preparação física no Brasil. O jogador realiza atividades em dois períodos em Barueri, na Grande São Paulo, divididas entre campos de futebol e academia, segundo o portal Lance!. Os treinamentos fazem parte do cronograma estabelecido pelo clube espanhol para sua reabilitação física.

Os trabalhos no interior paulista contam com o acompanhamento presencial de Pablo Garcia, preparador físico do Real Madrid enviado especialmente para coordenar as atividades, de acordo com a apuração. O plano de exercícios prioriza o fortalecimento muscular e a readaptação aos movimentos no gramado, garantindo alinhamento diário com o departamento médico espanhol.

Qual é o histórico da lesão do atacante?

Rodrygo cumpre protocolo de recuperação desde março de 2026. Na ocasião, o atacante sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco lateral do joelho direito em confronto diante do Getafe, pelo Campeonato Espanhol.

O atleta foi submetido a cirurgia no dia 10 de março e iniciou trabalhos leves de corrida em setembro. Desde então, o atleta avança etapas gradativas de carga e estabilidade articular.

Quando Rodrygo deve voltar a jogar?

A previsão da comissão técnica é que o atacante seja reintegrado aos treinos com o elenco do Real Madrid em dezembro, caso mantenha a resposta física esperada, de acordo com a apuração. A expectativa de retorno às partidas oficiais aponta para janeiro de 2027, cerca de dez meses após o procedimento cirúrgico. O departamento médico mantém cautela para evitar qualquer risco de recidiva.