O Real Madrid estabeleceu um novo recorde financeiro para a temporada 2026/27 ao reservar 707,1 milhões de euros (cerca de R$ 4,3 bilhões) para salários esportivos e amortizações de transferências. Os dados, levantados pelo site 2Playbook, colocam o clube espanhol no topo dos investimentos esportivos do futebol europeu.

O crescimento expressivo da folha e dos custos de aquisição decorre do ritmo de receitas projetado pela diretoria presidida por Florentino Pérez. Para a temporada 2026/27, a estimativa de faturamento atinge a marca inédita de 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,5 bilhões). Com isso, os gastos de 707,1 milhões de euros representam 57% do volume de negócios e 50% da receita global.

De onde vêm os custos e o retorno financeiro?

A elevação da despesa reflete os investimentos no mercado da bola, que ultrapassaram 225 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) nas contratações de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Yan Diomandé e Carlos Espí. O montante da folha engloba ainda 40 milhões de euros (cerca de R$ 247 milhões) destinados ao basquete, além de 8,5 milhões (aproximadamente R$ 52,5 milhões) alocados no futebol feminino.

Para bancar esses valores, o remodelado estádio Santiago Bernabéu desponta como motor econômico essencial, com expectativa de arrecadar 420,1 milhões de euros (cerca de R$ 2,6 bilhões) por meio de sócios, setores VIP, bilheteria e eventos corporativos.

Qual a projeção de lucro para a temporada?

Outra fonte estratégica de sustentação orçamentária são as vendas de atletas, com previsão de arrecadação de 154,8 milhões de euros (cerca de R$ 956 milhões), impulsionadas pela negociação de atletas formados na base.

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Mesmo absorvendo o ciclo agressivo de investimentos, o Real Madrid projeta encerrar o exercício fiscal de 2026/27 com resultado líquido positivo de 14,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 87,7 milhões), mantendo sua sequência de balanços superavitários.