O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, prestou o seu apoio a Zaher, jovem sudanês de 13 anos que perdeu as pernas durante um ataque de drone em Cartum. O brasileiro enviou uma mensagem de vídeo ao garoto e o convidou para assistir uma partida do clube merengue na Espanha.

A trajetória de superação do garoto ganhou visibilidade internacional após reportagem da BBC. Na publicação, o jovem revelou que o atleta brasileiro é o seu grande ídolo no futebol.

Sensibilizado com a recuperação do menino, o jogador gravou um vídeo com palavras de motivação, celebrando os avanços na reabilitação motora e incentivando Zaher a seguir em frente no esporte.

Além da gravação, o camisa 7 estendeu um convite para que o jovem visite a capital espanhola e acompanhe uma partida oficial do Real Madrid no estádio.

Como foi o tratamento e a reabilitação de Zaher

Após sofrer os ferimentos no Sudão, Zaher viajou com a mãe para o Cairo, no Egito, com o objetivo de realizar procedimentos cirúrgicos e a adaptação ao uso de próteses mecânicas. Os custos foram cobertos por uma campanha solidária liderada pela advogada Dena Latif, que arrecadou cerca de 60 mil dólares (aproximadamente 45 mil libras esterlinas).

Durante os meses de fisioterapia na capital egípcia, o adolescente reaprendeu a andar e manifestou a vontade de voltar a praticar futebol com amigos.