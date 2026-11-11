Em entrevista concedida à Sky Sports durante o evento Web Summit, o goleiro Thibaut Courtois avaliou a trajetória do técnico José Mourinho. O arqueiro belga, que atuou sob a gestão do treinador português no Chelsea, ressaltou as transformações de postura do profissional e o impacto de sua liderança no ambiente do Real Madrid.

“Usando as palavras dele, talvez esteja um pouco mais maduro. Com a experiência que adquiriu, sinto que, às vezes, está um pouco mais calmo. No Chelsea, lembro-me de que ele era um pouco mais enérgico e incisivo no vestiário. Ele ainda é assim, mas sinto que um pouco menos do que há 12 anos”, comentou Courtois.

Apesar da postura mais serena relatada pelo jogador, Courtois enfatizou que a autoridade do comandante permanece imediata sobre o elenco.

“Ainda assim, mantém a mesma personalidade, a mesma presença. Ele preenche o ambiente. Você entra, ele está lá, e você sente a presença dele. E era exatamente disso que precisávamos”, destaca.

Mensagem ignorada de Mourinho

O goleiro belga ainda relembrou uma situação descontraída antes do reencontro. Devido a viagens de avião sem sinal de internet e ao fuso horário durante o período da Copa do Mundo, o jogador demorou para ver e responder ao primeiro contato do técnico.

Na ocasião, Courtois precisou confirmar com profissionais da equipe se o número telefônico realmente pertencia ao comandante português antes de responder.

“Ele [Mourinho] sempre foi um grande treinador, e fiquei muito empolgado por tê-lo de volta. Ignorei a primeira mensagem dele [no Real Madrid] por duas semanas porque estávamos na Copa do Mundo e, na verdade, estávamos voando. Com a diferença de fuso horário e sem Wi-Fi no avião, acabei perdendo muitas mensagens”, iniciou Courtois.

“Depois de um jogo, ele me escreveu, e eu perguntei a um rapaz em Madri: ‘Esse é o número do treinador? É ele mesmo?’. Pois é, era ele! No início, tivemos duas derrotas, mas agora tudo está correndo bem e esperamos manter essa sequência”, finalizou.