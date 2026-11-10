O meio-campista Jude Bellingham, jogador do Real Madrid e da seleção inglesa, contou uma história curiosa envolvendo o técnico José Mourinho, em uma entrevista concedida à edição britânica da revista Vogue.

O episódio ocorreu durante a passagem de Mourinho pelo comando da Roma. Na ocasião, o treinador português observou que um garoto de apenas nove anos fez três furos circulares na parte de trás dos meiões antes de iniciar o treinamento.

“Mourinho se aproximou dele e perguntou: ‘Por que você está fazendo isso?’ E o garoto respondeu: ‘Bellingham faz isso, serve para aliviar a pressão nas panturrilhas’. E Mourinho respondeu: ‘Rapaz, você tem nove anos. Você não tem panturrilhas'”, contou o jogador do Real Madrid.

O hábito de picotar o tecido das meias tornou-se uma marca de Bellingham e de outros profissionais no futebol europeu. A prática visa reduzir a sensação de compressão excessiva nas panturrilhas.