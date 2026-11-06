Em entrevista coletiva, o técnico José Mourinho comentou sobre a decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua trajetória com a camisa da seleção portuguesa. O comandante adotou uma postura serena ao avaliar o momento e enfatizou a necessidade de compreensão coletiva sobre o anúncio.

“Não quero fazer uma avaliação, posso apenas comentar, é preciso respeitar e, obviamente, respeito essa decisão. Não é uma reforma, quem o conhece sabe que ele ainda tem objetivos para a sua carreira”, afirmou José Mourinho, treinador do Real Madrid, em entrevista coletiva.

O treinador fez questão de esclarecer que a interrupção dos jogos internacionais não simboliza o fim do caminho de Cristiano Ronaldo como atleta profissional nos clubes. Conforme apontado por Mourinho, aqueles que convivem com o atacante sabem que sua competitividade segue intacta para os próximos compromissos.

“A única coisa que gostaria de dizer é que, quando chegar o dia da sua retirada como jogador de futebol, que seja um dia diferente do dia de ontem”, completou José Mourinho, treinador do Real Madrid, em entrevista coletiva.

José Mourinho treinou Cristiano Ronaldo no Real Madrid em sua primeira passagem no clube, entre 2010 e 2013. Os dois portugueses conquistaram juntos a Copa do Rei (2011), Campeonato Espanhol (2011/12) e a Supercopa da Espanha (2012).