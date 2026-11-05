O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, prestou uma homenagem a Cristiano Ronaldo após o atacante anunciar sua despedida da seleção portuguesa. O comandante português valorizou a postura profissional do compatriota, apontando-o como uma referência histórica para o esporte global.

O treinador palmeirense ressaltou que as conquistas e recordes do atleta ficam em segundo plano quando comparados ao padrão de disciplina que ele estabeleceu ao longo da carreira.

“Para mim, o Cristiano Ronaldo é a maior referência da história do desporto português e uma das maiores referências do desporto mundial. Mais do que os golos, os títulos e os recordes, aquilo que verdadeiramente distingue o Cristiano é o exemplo que deixa. Um exemplo de trabalho, dedicação, disciplina, ambição e uma capacidade extraordinária de superação. Um profissional a tempo inteiro, que nos mostrou que o talento é importante, mas que é a consistência do treino diário, o esforço, a exigência e a mentalidade que fazem a diferença. Admiro também a importância que sempre deu à sua família”, afirmou o português.

Abel Ferreira também relembrou o período em que dividiu os gramados com o jogador no início da trajetória de ambos em Portugal, em 2008, expressando reconhecimento pela dedicação mantida pelo atacante ao longo de duas décadas representando a equipe nacional.

“Cristiano Ronaldo construiu um legado que será eterno. Como português, como treinador e como alguém que teve o privilégio de partilhar o campo com ele, só posso expressar a minha enorme admiração e gratidão”, concluiu.