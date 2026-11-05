O técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, manifestou-se oficialmente nesta quinta-feira, 5, sobre a decisão de Cristiano Ronaldo de se aposentar da equipe nacional.

Em entrevista ao Canal 11, o treinador revelou ter conversado com o atacante para solicitar sua permanência no ciclo da seleção, mas ressaltou o respeito pela escolha do jogador de 41 anos, que encerra uma trajetória de mais de duas décadas com a camisa de Portugal.

“Tudo isso é uma decisão dele. Tivemos oportunidade de conversar antes da primeira convocação. Pedi para ele continuar comigo porque precisava que estivesse ao meu lado. Mas tenho que aceitar a decisão dele”, declarou Jorge Jesus, que já havia trabalhado com o atacante no Al-Nassr.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Portugal (@portugal)

O comandante citou ainda o impacto cultural e desportivo do camisa 7 para as futuras gerações de atletas no país.

“É um jogador que, ao longo desses anos, deu muito à seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa. A maior parte dos fãs dele são jovens. Tive a oportunidade de compartilhar um ano trabalhando com ele no Al-Nassr. Será sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo, da nossa história”, afirmou.

Em reconhecimento ao seu histórico, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instalou uma imagem em homenagem ao jogador no auditório de sua sede e confirmou a organização de um evento oficial de despedida.

A despedida de Cristiano Ronaldo da seleção ocorre poucas semanas após desgastes na relação entre o atleta e a comissão técnica durante os compromissos das Datas Fifa de setembro e outubro.

Apesar do diálogo inicial e de manifestações públicas favoráveis no começo do trabalho de Jorge Jesus à frente da seleção lusa, os divergentes episódios recentes aceleraram a definição do atacante em antecipar o término de seu ciclo pela Equipe das Quinas.