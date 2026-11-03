Cristiano Ronaldo Jr, de 16 anos, deu mais um passo em sua trajetória internacional ao ser convocado pela primeira vez para a seleção sub-17 de Portugal. O atacante, que atua nas divisões de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, integra a lista oficial montada pelo técnico Filipe Ramos.

A convocação do filho de Cristiano Ronaldo mira o torneio qualificatório para a Eurocopa sub-17 de 2027. A seleção portuguesa terá três compromissos agendados na Cidade do Futebol, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa.

A equipe enfrenta a seleção de Andorra no dia 11 de novembro, mede forças contra a Bulgária no dia 14 e encerra a rodada tripla diante da Sérvia, em 17 de novembro.

Qual é a trajetória do atleta nas seleções de base

O jogador iniciou sua caminhada nas categorias de base da seleção portuguesa em maio de 2025, quando estreou pela equipe sub-15. Posteriormente, passou pelo escalão sub-16 até receber o chamado atual para defender a equipe sub-17.