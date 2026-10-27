O atacante Cristiano Ronaldo foi incluído na pré-lista de convocados da seleção portuguesa para os próximos compromissos da Liga das Nações, segundo o jornal português O Jogo. A volta sinaliza uma reaproximação com o técnico Jorge Jesus, após a crise entre o treinador e CR7.

Os problemas começaram no final de setembro, quando o capitão abandonou a concentração da equipe em Copenhague. A saída aconteceu na sequência de divergências com a comissão técnica relativas ao tempo de utilização do jogador nas partidas da competição europeia.

Devido à conduta, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol impôs uma suspensão de 30 dias ao atleta, acompanhada de multa de 255 euros. O prazo da punição administrativa expira no término de outubro, o que regulariza a situação desportiva do atacante para novas partidas.

Quais são os próximos jogos da seleção portuguesa

Apesar da inclusão na pré-convocação, a chamada definitiva depende do aval de Jorge Jesus, cuja lista final deve ser anunciada no início de novembro.

A seleção de Portugal já assegurou a classificação para as quartas de final do Grupo A4 do torneio. Na sequência da tabela, os portugueses enfrentam a Dinamarca em Braga, no dia 14 de novembro, e encaram o País de Gales em Cardiff, no dia 17 de novembro.